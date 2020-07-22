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Бывший помощник Симеоне может возглавить «Алавес»

17:01
Херман Бургос. Фото AFP
Херман Бургос. Фото AFP
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Бывший помощник главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Херман Бургос — один из претендентов на должность главного тренера «Алавеса», сообщает AS.

На этот пост также претендуют Хосе Луис Мендилабар, Висенте Морено и Руби.

За почти девять лет в «Атлетико» Бургос помог Диего Симеоне выиграть с «матрасниками» чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, по два раза Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза дойти до финала Лиги чемпионов.

«Алавес» в завершившемся сезоне ла лиги занял 16-е место, опередив зону вылета на три очка.

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