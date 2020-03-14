Бывшему физиотерапевту «Барселоны» грозит семь лет тюрьмы за сексуальное домогательство

Бывший физиотерапевт «Барселоны» обвиняется в сексуальном домогательстве, сообщают испанские СМИ. Его фамилия не называется. Известны его имя и инициалы — Jaume J.LL.

По данным El Periodico, его обвиняют в том, что он «очень похотливо» без разрешения прикоснулся к женщине, которая жаловалась на боль в шее. Инцидент произошел в 2016 году. Прокурор требует для обвиняемого семь лет тюрьмы.

Также бывшему физиотерапевту «Барсы» грозит 10 тысяч евро штрафа. Суд должен был состояться на следующей неделе, но скорее всего, будет перенесен из-за коронавируса. У физиотерапевта более чем 30-летний опыт работы в этой сфере.