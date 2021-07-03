Бускетс получил предложение от клуба МЛС
22:11
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил предложение от клуба из МЛС. Однако этим летом 32-летний испанец не намерен покидать клуб из Каталонии, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Бускетс может вернуться к этому вопросу уже следующим летом.
Хавбек провел всю свою карьеру в составе «Барселоны». Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года.
В составе «Барсы» Бускетс 8 раз выигрывал чемпионат страны, 7 раз — Кубок Испании, 6 раз — Суперкубок. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
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