Бускетс получил предложение от клуба МЛС

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил предложение от клуба из МЛС. Однако этим летом 32-летний испанец не намерен покидать клуб из Каталонии, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Бускетс может вернуться к этому вопросу уже следующим летом.

Хавбек провел всю свою карьеру в составе «Барселоны». Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года.

В составе «Барсы» Бускетс 8 раз выигрывал чемпионат страны, 7 раз — Кубок Испании, 6 раз — Суперкубок. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.