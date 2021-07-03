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Верховный суд Мадрида оправдал Хаби Алонсо

21:03
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Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо был оправдан Верховным судом Мадрида по делу о налоговом мошенничестве. Дело будет закрыто, поскольку это второй оправдательный приговор — ранее Алонсо оправдал провинциальный суд, пишет Marca.

В 2010, 2011 и 2012 годах Хаби Алонсо в нарушение закона не включал в декларацию доходы от имиджевых прав. Это произошло по той причине, что имиджевые права экс-игрока «Реала» были переданы компании, базирующейся в португальском городе Мадейра. Суд постановил, что Алонсо действительно не понимал, что таким образом нарушает закон.

Отметим, что в настоящий момент Хаби Алонсо является главным тренером второй команды «Реал Сосьедад».

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Иван Шитик все материалы автора

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