Верховный суд Мадрида оправдал Хаби Алонсо

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо был оправдан Верховным судом Мадрида по делу о налоговом мошенничестве. Дело будет закрыто, поскольку это второй оправдательный приговор — ранее Алонсо оправдал провинциальный суд, пишет Marca.

В 2010, 2011 и 2012 годах Хаби Алонсо в нарушение закона не включал в декларацию доходы от имиджевых прав. Это произошло по той причине, что имиджевые права экс-игрока «Реала» были переданы компании, базирующейся в португальском городе Мадейра. Суд постановил, что Алонсо действительно не понимал, что таким образом нарушает закон.

Отметим, что в настоящий момент Хаби Алонсо является главным тренером второй команды «Реал Сосьедад».