Бордалас о поражении в матче с «Реалом»: «У «Валенсии» было 75 идеальных минут»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).

«Нам грустно, потому что команда приложила невероятные усилия. Несмотря на проблемы, которые у нас были в начале игры, как с травмами Солера, так и с Коррейя, команда выступила на отличном уровне. План, который мы подготовили, был выполнен в совершенстве. Мы были вели в счете, давили очень сильно и создавали неудобства для «Реала». Мы контролировали игру. Очевидно, что с их командой такого высокого уровня у них были шансы, но ничего опасного. Во втором тайме дела шли так же, как и в начале матча, поэтому проигрывать было жалко. Обидно, ведь у команды было 75 идеальных минут», — приводит слова Бордаласа официальный сайт клуба.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. У 30-летнего хавбека растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, он пропустит не меньше месяца.

«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице. «Валенсия» — третья.