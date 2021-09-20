Бордалас о поражении в матче с «Реалом»: «У «Валенсии» было 75 идеальных минут»
Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).
«Нам грустно, потому что команда приложила невероятные усилия. Несмотря на проблемы, которые у нас были в начале игры, как с травмами Солера, так и с Коррейя, команда выступила на отличном уровне. План, который мы подготовили, был выполнен в совершенстве. Мы были вели в счете, давили очень сильно и создавали неудобства для «Реала». Мы контролировали игру. Очевидно, что с их командой такого высокого уровня у них были шансы, но ничего опасного. Во втором тайме дела шли так же, как и в начале матча, поэтому проигрывать было жалко. Обидно, ведь у команды было 75 идеальных минут», — приводит слова Бордаласа официальный сайт клуба.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. У 30-летнего хавбека растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, он пропустит не меньше месяца.
«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице. «Валенсия» — третья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю