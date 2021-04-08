Болт сделал выбор между Месси и Роналду

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал, кого выбрал бы: форварда «Барселоны» Лионеля Месси или звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне сложно выбирать, потому что я поддерживаю сборную Аргентины, но при этом являюсь большим фанатом Криштиану Роналду. Восхищаюсь им с тех времен, когда он играл за «Манчестер Юнайтед», за который я болею. Думаю, у Роналду есть нечто большее, чем у Месси, ведь он проявил себя в разных чемпионатах. Так что я выбираю Криштиану.

Однако, сейчас есть много интересной молодежи. Мбаппе, например. Я с нетерпением жду момента, когда станет понятно, какое будущее у этих талантов", — цитирует Болта La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Месси провел 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Роналду в 36 матчах забил 32 гола и отдал 4 результативные передачи.