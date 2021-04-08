Бензема опасается Месси в класико

Форвард «Реала» Карим Бензема оценил игру капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Барселона» всегда владеет мячом, у них есть хороший вратарь и Месси, — цитирует Бензема Goal.com. — Это игрок, который делает для «Барселоны» все. С ним нужно действовать осторожно, потому что он очень опасен.

Не знаю, лучший ли это сезон в моей карьере. Каждый год я начинаю с нуля и хочу выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Сейчас у меня серия из забитых мячей. Если я смогу продолжать работать и помогать команде набирать очки, то буду делать это. Главное — побеждать.

Я чувствую свободу на поле и делаю то, что мне хочется. Впереди нас ждет еще много матчей, исход чемпионата не будет ясен до самого конца».

В текущем сезоне Месси провел 27 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Бензема в 25 матчах ла лиги забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.