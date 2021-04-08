Чемпионат Испании привлечет специалиста по чтению по губам, чтобы разобраться в расистском скандале

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство чемпионата воспользуется услугами специалиста по чтению по губам, чтобы разобраться в инциденте между защитником «Кадиса» Хуаном Калой и защитником «Валенсии» Муктаром Диакаби.

«Мы надеемся выяснить, что произошло с помощью двух экспертиз, по улучшению аудиозаписей и чтению по губам.

На записи, которую мы изучили, все происходит через полторы минуты после инцидента. На ней отчетливо слышно, что кто-то говорил оскорбления. Тот, кто говорил, имеет южноамериканский акцент и, следовательно, это не Кала. Мы много работали над этим вопросом, и кажется, кто-то говорит группе игроков или арбитру выражение, которое, как говорят, было сказано, но эти слова исходили не от Калы», – цитирует Тебаса Marca.

4 апреля матч 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия» (1:1) был прерван в первом тайме из-за того, что защитник «Валенсии» Диакаби обвинил Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда. Спустя 25 минут игроки «Валенсии» вернулись, и встреча была возобновлена, но сам Диакаби был заменен.