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Севильское дерби завершилось вничью

20:08
2 января. Севилья. «Бетис» — «Севилья» — 1:1. Фото Twitter
2 января. Севилья. «Бетис» — «Севилья» — 1:1. Фото Twitter
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В рамках 17-го тура чемпионата Испании состоялось севильское дерби. «Бетис» принимал на своем поле «Севилью». Матч закончился со счетом 1:1.

«Бетис» имел шанс вырвать победу, но нападающий Набиль Фекир не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Бетис» — «Севилья» — 1:1 (0:0)

Голы: Сусо, 48 (0:1). Каналес, 53 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Фекир, 75 (вратарь)

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Каналес (Акуоку, 81), Фекир, Родригес, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 84), Руибаль (Родри, 90), Лайнес.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Оливер Торрес (Ракитич, 46), Хоан Хордан (Оскар Родригес, 77), де Йонг (Эн-Несири, 46), Сусо (Эль-Хаддади, 77), Окампос (Алейш Видаль, 90).

Предупреждения: Миранда, 20. Виктор Руис, 28. Оливер Торрес, 42. Родригес, 45+1. Лайнес, 58. Эмерсон, 85. Ракитич, 89.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

2 января. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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