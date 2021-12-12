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«Бетис» дома разгромил «Реал Сосьедад»

22:22
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«Бетис» победил «Реал Сосьедад» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Алекс Морено. Также отличились Хуанми и Набиль Фекир.

«Бетис» набрал 33 очка и занимает третье место. У «Сосьедада» 29 очков и пятая позиция.

Испания. Лига 1. 17-й тур
12 дек, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
4:0
Реал Сосьедад
Голы
Алекс Морено, 14 (1:0), Хуанми, 57 (2:0), Фекир, 66 (3:0), Алекс Морено, 79 (4:0)
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено (Миранда, 83 ) Бельерин Фекир (Акуоку, 83 ) Каналес Гуардадо (Виллиам Карвалью, 66 ) Родригес (Тельо, 83 ) Хуанми (Родри, 89 ) Виллиан Жозе
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа (Горосабель, 62) Элустондо Айен Муньос Ле Норман Субименди Субельдия (Туррьентес, 74) Порту (Янузай, 62) Ойярсабаль Исак (Серлот, 76) Барренечеа (Наварро, 74)
Предупреждения
Родригес 36, Алекс Морено 56, Фекир 62  -  Субельдия 59
Судьи
Мартинес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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