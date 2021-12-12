Полузащитник «Барселоны» Абде Эззалзули прокомментировал свой первый гол за команду и ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Я счастлив забить первый гол за клуб, но огорчен результатом. Надеюсь, что это первый гол из многих. Я посвятил его врачам, физиотерапевтам, игрокам, всем тем, кто поддерживает нас каждый день, и моей семье.

Я не думаю, что мы заслужили ничью в конце матча. Мы должны продолжать работать. Нужно выкладываться по полной и не упускать такие возможности", — сказал Абде в эфире Barca TV.

19-летний Абде в августа 2021 года перешел в «Барселону B» из «Эркулес». Марокканский футболист в сезоне-2021/22 сыграл в ла лиге за основную команду 6 мачей и забил один гол.