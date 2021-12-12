Абде — о голе за «Барселону»: «Счастлив забить первый гол за клуб, но огорчен ничейным результатом»
Полузащитник «Барселоны» Абде Эззалзули прокомментировал свой первый гол за команду и ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
«Я счастлив забить первый гол за клуб, но огорчен результатом. Надеюсь, что это первый гол из многих. Я посвятил его врачам, физиотерапевтам, игрокам, всем тем, кто поддерживает нас каждый день, и моей семье.
Я не думаю, что мы заслужили ничью в конце матча. Мы должны продолжать работать. Нужно выкладываться по полной и не упускать такие возможности", — сказал Абде в эфире Barca TV.
19-летний Абде в августа 2021 года перешел в «Барселону B» из «Эркулес». Марокканский футболист в сезоне-2021/22 сыграл в ла лиге за основную команду 6 мачей и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211212/1001724852/abde-espero-sea-primer-gol.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю