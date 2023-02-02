«Барселона» на выезде обыграла «Бетис»

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий каталонцев Рафинья открыл счет. На 80-й минуте форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество. Благодаря автоголу защитника Жюля Кунде в концовке «Бетису» удалось сократить отставание в счете.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд и с 50 очками лидирует в турнирной таблице. «Бетис» идет на 6-й строчке — 31 очко.