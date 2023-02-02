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«Барселона» на выезде обыграла «Бетис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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1 февраля. «Бетис» — «Барселона» — 1:2.
Фото Global Look Press

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий каталонцев Рафинья открыл счет. На 80-й минуте форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество. Благодаря автоголу защитника Жюля Кунде в концовке «Бетису» удалось сократить отставание в счете.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд и с 50 очками лидирует в турнирной таблице. «Бетис» идет на 6-й строчке — 31 очко.

Испания. Лига 1. 17-й тур
01 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 1 : 2
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

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Бетис

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