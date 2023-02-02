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Сегодня, 03:25

Хави назвал блестящей игру «Барселоны» против «Бетиса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Я очень доволен игрой. Мы сильно прибавили по сравнению с матчем против «Жироны». Мы провели блестящую игру. Сегодня было важно не терять мяч, и мы свели это к минимуму. Доминировали от начала до конца», — цитирует Football Espana Хави.

Также тренер каталонцев отдельно похвалил нападающего Рафинью, который открыл счет в этой встрече.

«Рафинья был хорош не только из-за гола, но и из-за игры в обороне. Его критикуют, но он много делает, и мы его очень ценим», — добавил Хави.

1&nbsp;февраля. &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Барселона» на выезде обыграла «Бетис»

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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«Барселона» на выезде обыграла «Бетис»
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 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
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 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
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 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
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 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
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 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
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 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
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