В «Барселоне» объяснили, почему команда не подписала ни одного игрока в зимнее трансферное окно

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, почему каталонская команда не подписала ни одного игрока в зимнее трансферное окно.

«Никто не пришел, но мы считаем, что у нас все в порядке с составом, который у нас есть. Да, мы понимаем, что ушло три футболиста и никто не пришел. Мы отдали приоритет регистрации Гави, Араухо, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи», — приводит слова Алемани Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал», который отстает от сине-гранатовых на 5 очков.