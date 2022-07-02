Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Sky Italia.
По информации источника, мадридский клуб уже провел первые переговоры с 28-летним итальянцем.
Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, футболист покинул клуб на правах свободного агента 30 июня.
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
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10
|Осасуна
|0
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|0
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|0
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12
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|0
|0
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|0
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|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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