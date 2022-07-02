Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Sky Italia.

По информации источника, мадридский клуб уже провел первые переговоры с 28-летним итальянцем.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, футболист покинул клуб на правах свободного агента 30 июня.