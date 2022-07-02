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Сегодня, 13:48

Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Sky Italia.

По информации источника, мадридский клуб уже провел первые переговоры с 28-летним итальянцем.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, футболист покинул клуб на правах свободного агента 30 июня.

Федерико Бернардески
Футбол
ФК Атлетико
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