В «Реале» планируют использовать Азара как ложную девятку
Полузащитник «Реала» Эден Азар может сменить позицию в сезоне-2022/23, сообщает AS.
По информации источника, в следующем сезоне главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти планирует использовать 31-летнего бельгийца в качестве ложной девятки.
Отмечается, что таким образом тренерский штаб мадридцев хочет снизить нагрузку на нападающего Карима Бензема перед чемпионатом мира в Катаре.
При этом несмотря на идею с Азаром, клубе по-прежнему рассчитывает на нападающего Борху Майораля.
В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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13
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
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|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
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|0
|
19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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