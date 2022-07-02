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Сегодня, 13:39

В «Реале» планируют использовать Азара как ложную девятку

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар может сменить позицию в сезоне-2022/23, сообщает AS.

По информации источника, в следующем сезоне главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти планирует использовать 31-летнего бельгийца в качестве ложной девятки.

Отмечается, что таким образом тренерский штаб мадридцев хочет снизить нагрузку на нападающего Карима Бензема перед чемпионатом мира в Катаре.

При этом несмотря на идею с Азаром, клубе по-прежнему рассчитывает на нападающего Борху Майораля.

В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/nuevo-rol-para-hazard-n/
Борха Майораль
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Эден Азар
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