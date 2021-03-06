Бензема вернулся к тренировкам
Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от мышечной травмы. В пятницу, 5 марта, игрок тренировался в общшей группе. 33-летний француз будет готов к матчу 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
В сезоне-2020/21 Бензема провел 28 матчей за «Реал», на его счету 17 голов и 5 результативных передач. «Королевский клуб» отстает от «Атлетико» на 3 очка в турнирной таблице, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало встречи в 18.15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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