Бензема вернулся к тренировкам

Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от мышечной травмы. В пятницу, 5 марта, игрок тренировался в общшей группе. 33-летний француз будет готов к матчу 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

В сезоне-2020/21 Бензема провел 28 матчей за «Реал», на его счету 17 голов и 5 результативных передач. «Королевский клуб» отстает от «Атлетико» на 3 очка в турнирной таблице, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало встречи в 18.15 по московскому времени.