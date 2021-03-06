Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Вацлик покинет «Севилью» летом

06:13
Теги:

Голкипер «Севильи» Томаш Вацлик летом уйдет из испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo. В июне заканчивается срок действия контракта 31-летнего чеха.

При главном тренере Хулене Лопетеги чех потерял место в основе. В этом сезоне Вацлик сыграл в 6 матчах во всех турнирах и пропустил 9 мячей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир