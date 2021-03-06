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В сети появилась домашняя форма «Барселоны» на новый сезон

03:48

Портал Footy Headlines опубликовал дизайн домашней формы «Барселоны» на сезон-2021/22. Футболка будет традиционно сине-гранатовых цветах. Официальная презентация должна состояться в конце нынешнего чемпионата Испании.

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