Бензема: «Спасибо всем за поддержку. Шоу должно продолжаться»
Бензема, занявший четвертое место в голосовании за «Золотой мяч», поблагодарил болельщиков за поддержку
09:37
Нападающий «Реала» Карим Бензема, занявший четвертое место в голосовании за «Золотой мяч», поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем за поддержку, — написал Бензема в Twitter. — Я играю в футбол для вас. Шоу должно продолжаться».
33-летний Бензема пропустил церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже. Сообщалось, что он отказался посетить мероприятие, потому что его не устроили итоги голосования.
Напомним, что «Золотой мяч» в седьмой раз выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
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