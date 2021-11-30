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Бензема: «Спасибо всем за поддержку. Шоу должно продолжаться»

Бензема, занявший четвертое место в голосовании за «Золотой мяч», поблагодарил болельщиков за поддержку
09:37
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Нападающий «Реала» Карим Бензема, занявший четвертое место в голосовании за «Золотой мяч», поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем за поддержку, — написал Бензема в Twitter. — Я играю в футбол для вас. Шоу должно продолжаться».

33-летний Бензема пропустил церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже. Сообщалось, что он отказался посетить мероприятие, потому что его не устроили итоги голосования.

Напомним, что «Золотой мяч» в седьмой раз выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Benzema/status/1465438440439357447

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Карен Саркисян все материалы автора

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