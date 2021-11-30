Касильяс: «Месси — один из пяти лучших футболистов в истории, но пора научиться составлять список лучших за сезон»
Касильяс выразил недовольство результатами голосования за «Золотой мяч»
10:16
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс остался недоволен результатами голосования за «Золотой мяч».
«Все сложнее верить в индивидуальные награды, — написал Касильяс в Twitter. — Месси — один из пяти лучших футболистов в истории, но пора научиться составлять список лучших за сезон. Другие игроки усложняют эту задачу!»
Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца эта награда стала седьмой в карьере. В 2021 году он выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны», а также стал победителем Кубка Америки в составе национальной команды.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю