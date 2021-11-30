Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Касильяс: «Месси — один из пяти лучших футболистов в истории, но пора научиться составлять список лучших за сезон»

Касильяс выразил недовольство результатами голосования за «Золотой мяч»
10:16
Теги:

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс остался недоволен результатами голосования за «Золотой мяч».

«Все сложнее верить в индивидуальные награды, — написал Касильяс в Twitter. — Месси — один из пяти лучших футболистов в истории, но пора научиться составлять список лучших за сезон. Другие игроки усложняют эту задачу!»

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца эта награда стала седьмой в карьере. В 2021 году он выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны», а также стал победителем Кубка Америки в составе национальной команды.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/IkerCasillas/status/1465471720840642560

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Китайские эксперты назвали три особенности штамма «Омикрон»
3