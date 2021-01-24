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Бензема — о победе над «Алавесом»: «После тяжелой недели «Реал» вышел на правильный путь»

06:03
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Форвард «Реала» Карим Бензема подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

«Это очень хорошая игра, она важна для нашей уверенности. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем над голами и передачами, сегодня голы пришли. После тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

Груз ответственности всегда есть в этом клубе. Я всегда хочу помочь своим партнерам, сегодня я сыграл хорошо. Но не я один, все мои одноклубники. Мы смотрим только на себя. Впереди еще много матчей чемпионата», – приводит слова Бензема Marca.

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