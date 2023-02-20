Бензема не уверен, что у него есть будущее в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема сомневается, что у него есть будущее на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Relevo.

Футболист до сих пор не продлил контракт с «Реалом». Соглашение истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Бензема уже продлил контракт до лета 2024 года, однако эта информация не подтвердилась.

Француз в нынешнем сезоне ла лиги забил 11 голов, но из-за повреждений он пропустил 12 матчей во всех турнирах.