Хави: «Оцениваю профессионализм Торреса на 10 из 10»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает об игре вингера Феррана Торреса в матче против «Кадиса» (2:0).

«Я особенно рад за Феррана. Я оцениваю его отношение к делу на 10 из 10. Он постоянно работает на команду, готов жертвовать собой», — заявил Хави после матча.

Ферран Торрес участвовал в 27 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, забив 5 голов и сделав 1 ассист.