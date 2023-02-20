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Сегодня, 09:51

Хави: «Оцениваю профессионализм Торреса на 10 из 10»

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру Феррана Торреса
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает об игре вингера Феррана Торреса в матче против «Кадиса» (2:0).

«Я особенно рад за Феррана. Я оцениваю его отношение к делу на 10 из 10. Он постоянно работает на команду, готов жертвовать собой», — заявил Хави после матча.

Ферран Торрес участвовал в 27 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, забив 5 голов и сделав 1 ассист.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
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 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
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Атлетико – Атлетик
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