Бензема: «Мбаппе перейдет в «Реал», это вопрос времени. Он сам сказал об этом»
Форвард «Реала» Карим Бензема поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
«Я уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал». Не знаю когда, но он приедет, это только вопрос времени. Он сам сказал это», — приводит слова Бензема L'Equipe.
Летом в СМИ ходили слухи о переходе Мбаппе в «Реал», однако француз остался в «ПСЖ».
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 22-летнего француза в 160 миллионов евро.
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