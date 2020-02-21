Бензема договорился о новом контракте с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема договорился о новом контракте с клубом, утверждает AS. Француз останется в Мадриде до 34 лет — его новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Окончательное решение о заключении контракта будет принято в конце сезона.

Предыдущий контракт Бензема истекал в 2021-м, 32-летний форвард продлил его, исходя из клубной политики, на один сезон.

Карим Бензема защищает цвета «Реала» с лета 2009 года. В нынешнем сезоне он отметился 18 голами в 32 матчах.