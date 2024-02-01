Беллингем сравнил игру на домашнем стадионе «Реала» с Колизеем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от нахождения в мадридском клубе.

«Реал» — крупнейший клуб в мире, и когда вы смотрите на «Сантьяго Бернабеу», это просто невероятно. Ты словно играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Это действительно нечто особенное. Вы даже не представляете, насколько велик этот клуб. Невозможно выйти за его пределы и не быть узнанным. Иногда это здорово, иногда не очень. Этот клуб находится на другом уровне. Здесь прекрасная среда для работы, самовыражения и творчества в футболе. Я чувствую себя как дома в этом городе», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в июле 2023 года. Всего он провел 26 матчей за мадридскую команду, в которых отметился 18 голами и 8 результативными передачами. Контракт 20-летнего англичанина с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.