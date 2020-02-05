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Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси

12:36
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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, сообщает RAC1.

По сведениям источника, причиной послужило высказывание Абидаля. Ранее француз заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси.

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