Месси вступил в конфликт с Абидалем, заступившись за игроков

Капитан «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова спортивного директора клубы Эрика Абидаля. Ранее экс-защитник каталонцев заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на сто процентов.

— Если вы говорите подобное об игроках, то должны называть конкретные имена. Потому что если вы этого не делаете, то порочите всех из нас, а также подпитываете то, что не соответствует действительности, — написал Месси в Instagram. - Те, кто отвечает за подобные решения, должны взять на себя ответственность за них. Каждый должен нести ответственность за свои задачи и решения. Игроки отвечают за происходящее на поле. Когда что-то идет не так, как надо, то мы первыми признаем это.