Дембеле, Обамеянг и Траоре включены в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»

«Барселона» опубликовала заявку на матч 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико».

В заявку каталонской команды попали нападающие Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре.

Напомним, что Дембеле отказался продлевать контракт с каталонцами, но остался главный тренер команды Хави убедил руководство не отстранять нападающего. А Обамеянг и Траоре перешли в «Барселону» во время зимнего трансферного окна. Габонец подписал соглашение на правах свободного агента, испанец — перешел на правах аренды из «Вулверхэмптона».

Встреча «Барселоны» с «Атлетико» состоится в воскресенье, 6 февраля. Игра пройдет на стадионе «Камп-Ноу» и начнется в 18.15 по московскому времени.