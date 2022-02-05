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Сегодня, 16:15

Хави: «Дембеле остается частью «Барселоны». Буду задействовать его, когда посчитаю нужным»

Хави объяснил решение не отстранять Усмана Дембеле из «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил решение не отстранять нападающего Усмана Дембеле, несмотря на то что каталонский клуб не смог договориться с ним о продлении контракта.

«Какое-то решение по Усману найдено не было, — приводит слова Хави Diario Sport. — Дембеле остается частью «Барселоны», у него действующий контракт. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным».

Тренер отметил, что нападающий является профессионалом.

«Мы встретились и пришли к решению, что Усман остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе нужно помогать. Это решение «Барселоны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. 24-летний француз отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца сезона-2021/22.

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Барселона
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X2

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Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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Мальорка – Кадис
 - : -
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 - : -
6.02 16:00
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