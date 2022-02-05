Хави: «Дембеле остается частью «Барселоны». Буду задействовать его, когда посчитаю нужным»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил решение не отстранять нападающего Усмана Дембеле, несмотря на то что каталонский клуб не смог договориться с ним о продлении контракта.

«Какое-то решение по Усману найдено не было, — приводит слова Хави Diario Sport. — Дембеле остается частью «Барселоны», у него действующий контракт. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным».

Тренер отметил, что нападающий является профессионалом.

«Мы встретились и пришли к решению, что Усман остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе нужно помогать. Это решение «Барселоны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. 24-летний француз отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца сезона-2021/22.