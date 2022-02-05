Хави: «Дембеле остается частью «Барселоны». Буду задействовать его, когда посчитаю нужным»
Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил решение не отстранять нападающего Усмана Дембеле, несмотря на то что каталонский клуб не смог договориться с ним о продлении контракта.
«Какое-то решение по Усману найдено не было, — приводит слова Хави Diario Sport. — Дембеле остается частью «Барселоны», у него действующий контракт. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным».
Тренер отметил, что нападающий является профессионалом.
«Мы встретились и пришли к решению, что Усман остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе нужно помогать. Это решение «Барселоны», — сказал он.
Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. 24-летний француз отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца сезона-2021/22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|
7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|21
|9
|4
|8
|27-22
|31
|
9
|Атлетик
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|
10
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|7
|8
|22-27
|28
|
12
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
15
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
16
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|- : -
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6