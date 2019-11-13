«Барселона» зимой проведет переговоры с Виллианом

Нападающий «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. В начале 2020 года каталонцы проведут с бразильцем переговоры по поводу заключения контракта после окончания соглашения с лондонцами. Оно рассчитано до лета 2020 года. Также на игрока претендует «Ювентус».

31-летний Виллиан в текущем сезоне провел 15 матчей за «Челси» и забил три мяча при трех голевых передачах.

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