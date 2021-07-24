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«Барселона» обыграла «Жирону» в товарищеском матче

24 июля 2021, 23:58
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В товарищеском матче «Барселона» выиграла у «Жироны» (3:1).

В составе победителей отличились Жерар Пике, Рей Манай и Мемфис Депай. Первый и третий мячи забиты с пенальти. У «Жироны» 11-метровый реализовал Самуэль Сайс.

Товарищеский матч

«Барселона» (Испания) — «Жирона» (Испания) — 3:1 (2:1)

Голы: Пике, 21, с пенальти, Манай, 24, Депай, 85, с пенальти — Сайс, 42 с пенальти

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Евгений Петров все материалы автора

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