«Барселона» обыграла «Жирону» в товарищеском матче
24 июля 2021, 23:58
В товарищеском матче «Барселона» выиграла у «Жироны» (3:1).
В составе победителей отличились Жерар Пике, Рей Манай и Мемфис Депай. Первый и третий мячи забиты с пенальти. У «Жироны» 11-метровый реализовал Самуэль Сайс.
Товарищеский матч
«Барселона» (Испания) — «Жирона» (Испания) — 3:1 (2:1)
Голы: Пике, 21, с пенальти, Манай, 24, Депай, 85, с пенальти — Сайс, 42 с пенальти
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