Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Картахену»

01:44
Денис Черышев. Фото Instagram
Денис Черышев. Фото Instagram
Теги:

«Валенсия» обыграла «Картахену» (3:2) в товарищеском матче.

Один из мячей в составе победителей забил российский полузащитник Денис Черышев. Также у «Валенсии» отличились Омар Альдерете и Хасон (с пенальти).

Товарищеский матч

«Валенсия» (Испания) — «Картахена» (Испания) — 3:2 (0:0)

Голы: Черышев, 57, Альдерете, 60, Хасон, 66 с пенальти — Саэс, 47, Мартинес, 81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд