Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Картахену»
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«Валенсия» обыграла «Картахену» (3:2) в товарищеском матче.
Один из мячей в составе победителей забил российский полузащитник Денис Черышев. Также у «Валенсии» отличились Омар Альдерете и Хасон (с пенальти).
Товарищеский матч
«Валенсия» (Испания) — «Картахена» (Испания) — 3:2 (0:0)
Голы: Черышев, 57, Альдерете, 60, Хасон, 66 с пенальти — Саэс, 47, Мартинес, 81
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