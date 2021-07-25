Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Картахену»

«Валенсия» обыграла «Картахену» (3:2) в товарищеском матче.

Один из мячей в составе победителей забил российский полузащитник Денис Черышев. Также у «Валенсии» отличились Омар Альдерете и Хасон (с пенальти).

Товарищеский матч

«Валенсия» (Испания) — «Картахена» (Испания) — 3:2 (0:0)

Голы: Черышев, 57, Альдерете, 60, Хасон, 66 с пенальти — Саэс, 47, Мартинес, 81