"Барселона" – "Валенсия" и "Лейпциг" – "Бавария": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В субботу, 25 мая, состоятся финалы Кубка Испании и Германии. "Барселона" сыграет с "Валенсией" в Севилье, "Лейпциг" встретится с "Баварией" в Берлине. Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В первой паре финалистов предпочтение отдается "Барселоне", чемпиону Испании-2018/19. Коэффициент на победу каталонцев у БК "Лига Ставок" – 1,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1650 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу завершившей чемпионат на четвертом месте "Валенсии" – 4,95, на ничью – 4,20.

Обе команды показали яркую игру во второй части сезона, поэтому букмекеры считают, что матч вполне может получиться результативным. Коэффициент на "Тотал" больше 3 – 1,90, на "Тотал" меньше 3 – 1,85.

Фаворитом немецкого кубкового финала является "Бавария". Коэффициент на победу мюнхенцев – 1,55, на победу "Лейпцига" – 5,50, на ничью – 4,45. Без голов в этом матче не обойдется. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,55, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,35.

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