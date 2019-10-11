«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с Месси

«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с капитаном команды Лионелем Месси, утверждает El Larguero. Президент Хосеп Мария Бартомеу хочет решить вопрос как можно скорее, но Месси еще не сказал свое окончательное слово. В ближайшее время ожидается встреча Бартомеу с отцом футболиста Хорхе Месси.

Месси защищает цвета «Барсы» на протяжении всей профессиональной карьеры и является ее лучшим бомбардиром в истории.