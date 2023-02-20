Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:51

«Барселона» установила рекорд по количеству сухих матчей в чемпионате Испании

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Барселона» в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Кадис» (2:0).

Таким образом, каталонцы установили рекорд по сухим матчам в ла лиге — на их счету 16 игр без пропущенных голов в текущем сезоне. В сезоне-1993/94 «Депортиво» сыграл на ноль в 16 матчах.

«Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков.

ФК Барселона
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави о победе над «Кадисом»: «Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости