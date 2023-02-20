«Барселона» установила рекорд по количеству сухих матчей в чемпионате Испании

«Барселона» в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Кадис» (2:0).

Таким образом, каталонцы установили рекорд по сухим матчам в ла лиге — на их счету 16 игр без пропущенных голов в текущем сезоне. В сезоне-1993/94 «Депортиво» сыграл на ноль в 16 матчах.

«Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков.