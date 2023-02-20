«Барселона» установила рекорд по количеству сухих матчей в чемпионате Испании
«Барселона» в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Кадис» (2:0).
Таким образом, каталонцы установили рекорд по сухим матчам в ла лиге — на их счету 16 игр без пропущенных голов в текущем сезоне. В сезоне-1993/94 «Депортиво» сыграл на ноль в 16 матчах.
«Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|
2
|Реал
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|
3
|Р. Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|
5
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|
6
|Р. Вальекано
|22
|9
|7
|6
|29-24
|34
|
7
|Атлетик
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|
8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|
9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|
10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|
14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|17.02
|23:00
|
Жирона – Альмерия
|6 : 2
|18.02
|16:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|18.02
|16:15
|
Бетис – Вальядолид
|2 : 1
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|4 : 2
|18.02
|23:00
|
Осасуна – Реал
|0 : 2
|19.02
|16:00
|
Эльче – Эспаньол
|0 : 1
|19.02
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|19.02
|20:30
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|19.02
|23:00
|
Барселона – Кадис
|2 : 0
|20.02
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|12
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|14
|2
|2
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