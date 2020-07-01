«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». Три гола с пенальти и автогол

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» в матче 32-го тура чемпионата Испании (2:2). Сине-гранатовые вторую встречу кряду не смогли выиграть.

Нападающий каталонцев Лионель Месси реализовал пенальти и забил 700-й гол в карьере. У мадридской команды дублем отметился Сауль, забивший дважды с пенальти.

Чемпионат Испании

33-й тур

«Барселона» — «Атлетико» — 2:2 (1:1)

Голы: Диегу Коста, 11 — в свои ворота (1:0). Сауль, 19 — с пенальти (1:1). Месси, 50 — с пенальти (2:1). Сауль, 62 — с пенальти (2:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Сержи Роберто, 63), Видаль (А.Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Пуч, Месси, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Льоренте (Жоау Феликс, 69), Партей, Диегу Коста (Мората, 76), Феррейра-Карраско (Лемар, 84), Корреа (Витоло, 85).

Предупреждения: тер Штеген, 17. Пике, 18. Сауль, 35. Фелипе, 51. Месси, 61. Диегу Коста, 75. Феррейра-Карраско, 80. Лемар, 90+4.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

30 июня. Барселона. Стадион «Камп Ноу».