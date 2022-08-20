«Барселона» согласовала условия расторжения контракта с Депаем

Нападающий Мемфис Депай согласовал с «Барселоной» разрыв контракта, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний игрок на правах свободного агента потом должен перейти в «Ювентус».

В то же время руководство туринского клуба продолжает с нидерландцем переговоры касательно его зарплаты и других условий.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барсы». Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.