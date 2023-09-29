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29 сентября, 23:55

Автогол Рамоса принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Руслан Минаев
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Жоау Канселу (слева) и Серхио Рамос.
Фото Reuters

«Барселона» дома обыграла «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Каталонцы победили благодаря автоголу Серхио Рамоса на 76-й минуте встречи.

«Блаугранас» с 20 очками возглавила турнирную таблицу ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков), у которых остается по одному матчу в запасе.

«Севилья» с 7 очками занимает 12-е место.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Севилья
Источник: ла лига
Серхио Рамос
ФК Барселона
ФК Севилья
4
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
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 5
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Вильярреал

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Савио

Жирона

 4
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Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
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 5 1 0
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