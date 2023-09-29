Автогол Рамоса принес «Барселоне» победу над «Севильей»

«Барселона» дома обыграла «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Каталонцы победили благодаря автоголу Серхио Рамоса на 76-й минуте встречи.

«Блаугранас» с 20 очками возглавила турнирную таблицу ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков), у которых остается по одному матчу в запасе.

«Севилья» с 7 очками занимает 12-е место.