Автогол Рамоса принес «Барселоне» победу над «Севильей»
«Барселона» дома обыграла «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Каталонцы победили благодаря автоголу Серхио Рамоса на 76-й минуте встречи.
«Блаугранас» с 20 очками возглавила турнирную таблицу ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков), у которых остается по одному матчу в запасе.
«Севилья» с 7 очками занимает 12-е место.
Источник: ла лига
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
2
|Жирона
|7
|6
|1
|0
|18-8
|19
|
3
|Реал
|7
|6
|0
|1
|13-6
|18
|
4
|Атлетик
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|
5
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|15-5
|13
|
6
|Р. Сосьедад
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Р. Вальекано
|7
|3
|2
|2
|7-9
|11
|
8
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
10
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-12
|9
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|10-13
|8
|
12
|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
14
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
15
|Вильярреал
|7
|2
|1
|4
|10-13
|7
|
16
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
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|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|- : -
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|2
|1
|1
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