"Барселона" – "Реал": онлайн трансляция – в 23.00 (видео)

Сегодня на арене "Ноу Камп" состоится суперигра между "Барселоной" и "Реалом". Команды сыграют в рамках полуфинала Кубка Испании. Это будет первая встреча соперников. Начало матча – в 23.00 по московскому времени.

"СЭ" в прямом эфире покажет суперматч между испанскими грандами. Видеотрансляция матча "Барселона" – "Реала"организована СИЛА ТВ и соцсетью Одноклассники.

Букмекеры считают фаворитом встречи каталонский клуб, хотя в его составе точно на поле не выйдет капитан Лионель Месси. Таким образом матч пройдет без главной вывески последних лет Месс против Криштиану Роналду, который, как известно, летом сменил форму "Реала" на майку "Ювентуса". Ответная встреча между этими командами состоится 27 февраля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

После сегодняшнего матча "Барселона" – "Реал" на сайте "Спорт-Экспресса" вас будут ждать обзор игры, хайлайты (видео), мнение игроков и тренеров об этой игре.