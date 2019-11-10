«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома разгромила «Сельту» — 4:1. В составе хозяев хет-трик оформил Лионель Месси, еще один гол на счету Серхио Бускетса. У гостей забил Лукас Оласа.

Каталонцы с 25 очками возглавляют турнирную таблицу. «Сельта» (9) — 18-я. Она потерпела пять поражений кряду.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Барселона» — «Сельта» — 4:1 (2:1)

Голы: Месси, 23 — с пенальти (1:0). Оласа, 42 (1:1). Месси, 45+1 (2:1). Месси, 48 (3:1). Бускетс, 85 (4:1).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Бускетс, 23), Пике, Юмтити, Фирпо, де Йонг, Сержи Роберто, Артур, Месси, Гризманн (Л.Суарес, 73), Фати (Дембеле, 46).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Систо (Мендес, 64), Шейх (Фернандес, 81), Бельтран, Лоботка (Д.Суарес, 76), Хункa, Аспас.

Предупреждения: Юмтити, 25. Месси, 40. Бельтран, 45. Сержи Роберто, 52. Бускетс, 88.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

9 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

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