«Барселона» рассматривает Нико Гонсалеса в качестве замены Де Йонгу
Стали известны детали будущего полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалес, который минувший сезоне провел в аренде в «Валенсии».
Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонцев Хави ждет 21-летнего игрока на предсезонке, чтобы оценить его форму и игру. Он не исключает вариант того, что Нико останется в команде и рассматривает его как замену Френки де Йонгу. Гонсалес хочет добиться успеха в «Барселоне».
Также, по данным источника, испанским футболистом интересуются «Бетис», «Валенсия», которая хотела бы продлить его аренду еще на один сезон, «Порту» и «Вулверхэмптон». Через несколько недель его будущее станет более определенным.
В сезоне-2022/23 Гонсалес сыграл за «Валенсию» 26 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
|0
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|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
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|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0-0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
|- : -
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
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Хетафе – Барселона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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