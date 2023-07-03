«ПСЖ» хочет опередить клубы АПЛ в гонке за Габри Вейгой

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может перейти в «ПСЖ», сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего испанца претендуют топ-клубы АПЛ: «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но сейчас ближе всех к трансферу продвинулся «ПСЖ». Сумма потенциального трансфера оценивается в 34,4 миллиона фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.