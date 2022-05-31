«Барселона» планирует отдать нападающего Брейтуэйта в аренду

«Барселона» планирует отдать нападающего Мартина Брейтуэйта в аренду этим летом.

По данным Mundo Deportivo, «Валенсия», «Сельта» и «Брайтон» заинтересованы в 30-летнем игроке, но его зарплата может стать проблемой для любого из этих претендентов.

Сообщается, что форвард не хочет покидать «Барсу», несмотря на то что получает мало игрового времени.

В сезоне-2021/22 Брейтуэйт сыграл за каталонский клуб 4 матча в ла лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года.