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«Барселона» продолжает вести переговоры с Дембеле о новом контракте

17:09
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«Барселона» не оставляет попыток сохранить в команде нападающего Усмана Дембеле. Клуб пытается всеми силами убедить 24-летнего форварда и предлагает формулы, которые могут удовлетворить все стороны, сообщает Sport.es.

Дембеле сейчас должен снизить фиксированную зарплату, зато получит богатые бонусы, которые могут сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

В сезоне-2021/22 Дембеле провел 7 матчей за «Барселону», на его счету 1 результативная передача. Контракт 24-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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