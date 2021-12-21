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«Бетис» продлил контракт с главным тренером Пеллегрини. «Зениту» играть с испанской командой в Лиге Европы

17:19
Мануэль Пеллегрини. Фото AFP
Мануэль Пеллегрини. Фото AFP
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«Бетис» 21 декабря на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. Новое соглашение с 68-летним специалистом рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Пеллегрини возглавил «Бетис» летом 2020 года.

В первый сезон команда под его руководством занял шестое место в чемпионате Испании, а в сезоне-2021/22 после 18 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице ла лиги.

«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.

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Иван Шитик все материалы автора

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