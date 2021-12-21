«Бетис» продлил контракт с главным тренером Пеллегрини. «Зениту» играть с испанской командой в Лиге Европы
17:19
«Бетис» 21 декабря на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. Новое соглашение с 68-летним специалистом рассчитано до 2025 года.
Напомним, что Пеллегрини возглавил «Бетис» летом 2020 года.
В первый сезон команда под его руководством занял шестое место в чемпионате Испании, а в сезоне-2021/22 после 18 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице ла лиги.
«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю