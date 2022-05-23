«Барселона» приняла решение не выкупать Адама Траоре у «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптон» Адама Траоре, выступающий на правах аренды за «Барселону», покинет стан сине-гранатовых по окончании сезона, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба не планирует выкупать испанца.

У Траоре действующее соглашение с английским клубом до лета 2023 года. «Барса» должна была заплатить за вингера англичанам 30 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании он принял участие в 11 играх, в среднем проводя на поле по 34 минуты. На его счету одна результативная передача.