«Барселона» приняла решение не выкупать Адама Траоре у «Вулверхэмптона»
Нападающий «Вулверхэмптон» Адама Траоре, выступающий на правах аренды за «Барселону», покинет стан сине-гранатовых по окончании сезона, сообщил журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство клуба не планирует выкупать испанца.
У Траоре действующее соглашение с английским клубом до лета 2023 года. «Барса» должна была заплатить за вингера англичанам 30 миллионов евро.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании он принял участие в 11 играх, в среднем проводя на поле по 34 минуты. На его счету одна результативная передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Леванте
|1 : 1
|14.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 1
|14.08
|23:00
|
Алавес – Реал
|1 : 4
|14.08
|23:00
|
Осасуна – Эспаньол
|0 : 0
|15.08
|18:30
|
Сельта – Атлетико
|1 : 2
|15.08
|21:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 2
|15.08
|23:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|3 : 0
|16.08
|21:00
|
Вильярреал – Гранада
|0 : 0
|16.08
|23:00
|
Эльче – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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