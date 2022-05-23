«Барселона» предложила «Баварии» 37 миллионов евро за Левандовски

«Барселона» направила «Баварии» официальное предложение по трансферу нападающего Роберта Левандовски, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Испанский клуб готоа заплатить за 33-летнего поляка 32+5 миллионов евро. Руководство «Баварии» пока не ответило на это предложение.

В сезоне-2021/22 футболист забил 50 голов и отдал 7 результативных передач в 46 матчах за «Баварию». После завершения чемпионата Германии-2021/22 форвард сообщил о желании покинуть клуб.

18 мая сообщалось, что «Барселона» предлагает поляку контракт до конца июня 2025 года. Он согласен на предложенные условия, теперь испанскому клубу необходимо достичь договоренности с «Баварией» по поводу трансфера.