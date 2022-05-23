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Сегодня, 20:49

«Барселона» предложила «Баварии» 37 миллионов евро за Левандовски

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» направила «Баварии» официальное предложение по трансферу нападающего Роберта Левандовски, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Испанский клуб готоа заплатить за 33-летнего поляка 32+5 миллионов евро. Руководство «Баварии» пока не ответило на это предложение.

В сезоне-2021/22 футболист забил 50 голов и отдал 7 результативных передач в 46 матчах за «Баварию». После завершения чемпионата Германии-2021/22 форвард сообщил о желании покинуть клуб.

18 мая сообщалось, что «Барселона» предлагает поляку контракт до конца июня 2025 года. Он согласен на предложенные условия, теперь испанскому клубу необходимо достичь договоренности с «Баварией» по поводу трансфера.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Гомес Рауль де Томас

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 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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