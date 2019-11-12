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«Барселона» представила новую форму цветов флага Каталонии

15:34
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«Барселона» на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.

Производитель формы — компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.

В комментарии клуб сообщил, что новая экипировка подчеркивает каталонские корни команды, связь с каталонской идентичностью, культурой и ценностями.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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